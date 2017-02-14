Все предыдущие идеи создания горнолыжного курорта в аннексированном Крыму были благополучно забыты, поскольку инвесторы не желали вкладывать средства в проект, который не будет рентабельным. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

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«Крымский лыжный отдых – это очень короткий сезон, короче, чем планка безубыточности, причем значительно. И количество инвестиций для того, чтобы этот сезон расширить, не только снеговыми пушками, а, например, и летним отдыхом в горах – это были титанические усилия, они включают в себя и дорожную инфраструктуру, и инфраструктуру санитарную», – сообщил Лиев.

Другой собеседник программы – крымчанин из Севастополя, лыжник с 20-летним стажем, назвавшийся Андреем, также сообщил, что не верит в создание курорта на территории аннексированного Крыма. По его мнению, на полуострове нет 15-ти тысяч лыжников, на которых рассчитан будущий курорт.

«В Крыму нет, я думаю, катальщиков, которые бы смогли заполнить такой курорт, тем более, в ежедневном режиме. А сюда ездить кому-то кататься со стороны… ну это бред, мне кажется. Народ будет ездить куда-нибудь в Красную поляну, в данной ситуации, поскольку украинцы сюда точно не приедут, а россияне будут ездить в Красную поляну», – подчеркнул он.

На полуострове обсуждают проект строительства горнолыжной зоны на склонах горы Чатыр-Даг. Для этого проектировщики просят российские власти Крыма выделить два гектара земли в заповедной зоне. Предварительная стоимость проекта – 100 миллиардов рублей.

Зимой тут планируют развлекать порядка 15 тысяч человек. Для обслуживания комплекса понадобится около 8 тысяч человек персонала.

Курорт рассчитывают создать в рамках частно-государственного партнерства, подтвердил севастопольскому изданию «Примечания» руководитель проекта «Горный Крым» Олег Исаев.

Против строительства курорта уже выступили местные экологи. Они утверждают, что его появление угрожает редким растениям и водосбору.