Военная прокуратура Украины не расследует дело об изъятии оружия в селе Чонгар

Военная прокуратура Южного региона Украины не занимается расследованием дела об изъятии оружия у организации «Аскер» в селе Чонгар. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе ведомства.

Национальная полиция Украины в Херсонской области 14 февраля открыла уголовное производство по факту выявленного оружия и боеприпасов в селе Чонгар. В нацполиции добавили, что «с целью исследования предметов, которые по внешним признакам напоминают огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены баллистические и взрывотехнические экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия по установлению происхождения изъятых предметов».

По словам правозащитницы Ольги Решетиловой, часть изъятого оружия числится ранее потерянным в батальоне «Айдар» (24 отдельный штурмовой батальон ВСУ).

Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов заявил, что изъятое полицией оружие и боеприпасы в селе Чонгар на территории базы общественного объединения «Аскер» не является боевым.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля.

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу