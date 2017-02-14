Российская прокуратура Крыма передала в суд 48 исков о блокировке сайтов

Российская прокуратура Крыма передала в суд 48 исковых заявлений о блокировке сайтов, содержащих «запрещенную информацию». Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службе отметили, что на протяжении 2016 года на постоянной основе осуществлялся мониторинг сети Интернет и в его ходе выявлялись веб-ресурсы, содержащие в себе информацию незаконную в соседней России.

«В частности, прокурорами выявлена информация о проведении азартных игр; продаже наркотиков и поддельных документов; постановке граждан на миграционный учет; реализации алкогольной продукции; технологиях производства и изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств и способах их применения, а также изготовления запрещенных орудий лова животных и истребления биоресурсов», – заявили в ведомтсве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент ограничен доступ к 40 сайтам с запрещенным контентом, в том числе – 13 онлайн-казино.

1 августа 2016 года стало известно о частичной блокировке сайта Крым.Реалии – проекта Радіо Свобода в аннексированном Россией Крыму. Доступ к сайту заблокировали ряд провайдеров. В то же время, в Феодосии и Севастополе пользователи могли видеть интернет-ресурс.

Российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявил Крым.Реалии, что ему неизвестны причины блокировки доступа к сайту.

2 августа стало известно о частичном блокировании доступа к сайту Крым.Реалии в Севастополе.

Редакция портала «События Крыма» сообщила об ограничении доступа к их сайту на полуострове вечером 1 августа.

В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.