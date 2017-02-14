Керченская переправа может остановиться из-за надвигающегося шторма

В ближайшие дни Керченская паромная переправа может остановить свою работу из-за надвигающегося шторма. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы – ООО «Морская дирекция».

«По предварительным данным, в акватории Керченского пролива 14-15 февраля (с вероятностью сохранения до 16 февраля включительно) прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Ожидается усиление скорости ветра до 20 метров в секунду и ухудшение ледовой обстановки (дрейф льдов из Азовского моря, образование ледовых торосов). Существует значительная вероятность остановки движения всех судов переправы», – отметили в пресс-службе.

Накануне из-за обледенения пролива на керченской паромной переправе скопились около 700 автомобилей.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.