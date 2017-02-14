На питание в школах в 2017 году выделят 427 миллионов рублей – власти

Подконтрольные Кремлю власти Крыма постановили выделить 427 млн рублей на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов городских образовательных организаций в 2017 году. Об этом говорится в постановлении российского парламента Крыма.

«Распределить субсидию из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций в 2017 году согласно приложению», – говорится в постановлении российского совета министров Крыма от 13 февраля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».