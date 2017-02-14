Радио Крым.Реалии. С России по нитке – Крыму бюджет. За чей счет живет полуостров?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят об исполнении крымского бюджета за 2016 год. Чем аннексированный Крым отличается от российских регионов по структуре финансирования, на что тратят деньги подконтрольные Кремлю власти полуострова и есть ли перспективы развития у региона?

На эти вопросы ответит профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальных исследований Наталья Зубаревич. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org