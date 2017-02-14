Активисты просят СБУ отменить концерты Орбакайте из-за ее выступлений в Крыму

Представители одесского «Совета общественной безопасности» (РГБ) обратились в Службу безопасности Украины с просьбой отменить концерты в Украине российской певицы Кристины Орбакайте из-за ее выступлений в аннексированном Крыму на мероприятии «Дни Москвы», который состоялся в Севастополе в июне 2014 года. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В марте этого года запланированы концерты Орбакайте в Одессе, Харькове, Киеве и Днепре.

На своем официальном сайте ОО «РГБ» – организация волонтеров, которая активизировала свою деятельность с началом российской агрессии против Украины, сообщает, что соответствующие обращения направлены в центральный аппарат Службы безопасности Украины и управления ведомства в Одесской области.

«Считаем своим долгом напомнить, что концертная деятельность артистов, поддержавших оккупацию и фактически войну России против Украины, недопустима», – говорится в письмах РГБ.

«Ждем реакцию СБУ. Наша реакция понятна и известна. После Крыма гастролировать в Одессе и Украине опасно», – написал в Facebook руководитель« Совета общественной безопасности »Марк Гордиенко.

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила Радіо Свобода 14 февраля, что пока информации о письмах у нее нет.

Также «Совет общественной безопасности» опубликовал аналогичное обращение к министру культуры Украины Евгения Нищуку.

В начале февраля «Совет общественной безопасности» обращался в управление СБУ в Одесской области с просьбой «принять оперативные меры» по недопущению въезда в Украину российских актеров Станислава Садальского и Татьяны Васильевой. 5 марта артисты должны были выступить в Одессе с театральным представлением. Одесские активисты вспомнили, что летом артисты Садальский и Васильева гастролировали в аннексированном Крыму. Копию обращения РГБ в региональное Управление СБУ Садальский опубликовал на своей странице в «Живом журнале». Также актер написал, что въезд в Украину ему запретили. Эту информацию в Службе безопасности Украины опровергают. «Въезд ему не запрещали», – ответила Радіо Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В декабря 2016 года активисты РГБ сорвали выступление в украинском музыкально-драматическом театре в Одессе российской исполнительницы «православных притч» Светланы Копыловой за ее гастроли в оккупированном Донецке.