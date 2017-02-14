В Симферополе прошла презентация книги воспоминаний о крымском поэте Данииле Кононенко

В Симферополе, в библиотеке имени Ивана Франко, прошла презентация книги воспоминаний о крымском украинском поэте, переводчике и сотруднике газеты «Кримська світлиця» Данииле Кононенко. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Книга получила название «Цю землю я любив…». В сборник вошли воспоминания друзей, коллег Кононенко, отдельные его поэтические произведения, фото из семейного и редакционного архива.

«Я благодарен всем крымским, российским, украинским, крымскотатарским писателям, которым откликнулись на нашу просьбу и сделали доброе дело – подали очень интересные рассказы о встрече с нашим поэтом. К сожалению, жизнь человеческая быстротечная, но то наследие, поэтическое, которое оставил Данила Андреевич, с нами, оно будет и дальше служить добру, справедливости, человечности»,– сказал друг поэта Василий Вишняк.

Своими воспоминаниями о Кононенко перед аудиторией поделились его коллеги Юрий Хропаченко, Василь Латанский, Галина Литовченко, Надежда Рындич, Виктор Стус, Нузет Умеров и Виктор Качула. В мероприятии взяли участие вдова и дочь поэта, а также ученики из Симферополя, Нижнегорска, Армянска, Бахчисарайского и Советского районов.

Даниил Кононенко – один из основателей единственной украинской газеты на территории Крыма «Крымская светлица», возглавлял в ней отдел литературы и искусства, был шеф-редактором детской газеты «Родничок», заместителем председателя Крымского общества «Украина-Мир», возглавлял Крымскую организацию Национального союза писателей Украины. За вклад в возрождение украинской культуры в Крыму удостоен литературной премии имени Степана Руданского (2005), ему присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым.