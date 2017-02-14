Аннексированный Крым показывает «фантастический рост» расходов – эксперт

Аннексированный Россией Крым по итогам 2016 финансового года показал, что по-прежнему остается на две трети дотационным регионом. Кроме того, полуостров показывает «фантастические темпы роста» расходов выделенных денег. Об этом 14 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

«В Крыму все по-прежнему, денег прибавили, как он был дотационным, так он примерно таковым и остался. По расходам интереснее. Эти регионы (аннексированные Крым и Севастополь – КР), демонстрируют фантастические темпы роста расходов. Деньги давались в основном на капитальные расходы, строительные вещи, на инфраструктуру. Расходы росли быстрее, чем доходы. Все регионы России, их расходы бюджетов выросли на 5%, в Севастополе плюс 38%, в Крыму плюс 31%. Темпы, от которых кружится голова. Все регионы на национальную экономику плюс 7% нарастили, Севастополь плюс 51%, Крым плюс 56%. В полтора раза выросли», – заявила Зубаревич.

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В конце декабря 2016 года в аннексированном Крыму приняли бюджет на 2017 год, отчитавшись о «рекордном» будущем росте доходов. Согласно принятому документу, доходная часть казны полуострова составит почти 132 миллиарда рублей, а расходная – без малого 135 миллиардов рублей.

Самый большой объем расходов планируют направить на национальную экономику(50 млрд рублей), образование (31,6 млрд рублей), социальную политику (22, 2 млрд рублей), здравоохранение (11,7 млрд рублей). На сферу ЖКХ и отрасли культуры и кинематографа хотят потратить по 5,5 млрд рублей.