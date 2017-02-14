Санкции по России останутся до полного выполнения Минских соглашений – представитель Мальты

Парламентский секретарь Мальты по вопросам председательства этой страны в ЕС Иян Бордж заявляет, что санкции против России будут действовать до полного выполнения ею Минских соглашений. Об этом 14 февраля сообщает Радіо Свобода.

«Мы рассматриваем санкции как инструмент, а не как цель. Мы повторяем снова и снова: когда Минские соглашения будут полностью выполнены, связанные с ними санкции будут сняты», – заявил Бордж 14 февраля в Европарламенте в Страсбурге, где обсуждали ситуацию на востоке Украины, выступая от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

1 января Мальта начала полугодовое председательство в ЕС.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности из-за боевых действий в Авдеевке, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданского населения.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления помощи боевикам на Донбассе. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев».