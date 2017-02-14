День святого Валентина в Крыму проходит незаметно

В Крыму празднование Дня святого Валентина проходит практически незаметно. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Праздничной атрибутики на улицах Симферополя и Севастополя практически нет, в переходах продают немного открыток и надувных шаров в форме сердец. Цветочники отмечают, что спрос на букеты также невелик.

Опрошенные севастопольцы по-разному относятся ко Дню святого Валентина. Многие не празднуют этот праздник, потому что «не наш этот праздник» или «нечего праздновать».

«Это возможность для продавцов цветов, сувениров и конфет прожить тяжелое время от Нового года до 8 марта», – считает 34-летняя жительница Севастополя Александра.

10 февраля подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что праздновать День всех влюбленных в образовательных учреждениях полуострова недопустимо. По его мнению, 14 февраля – «дешевая духовная подделка» и «коммерческий проект». Он отметил, что у крымчан уже есть «по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические и духовные корни». Это 8 июля – День семьи, любви и верности.