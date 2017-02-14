Строители приступили к сооружению очередных пролетов Керченского моста – заказчик

Строители моста в Крым начали монтировать пролеты на морские опоры еще на одном участке акватории Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе предприятия-заказчика транспортного перехода «Упрдор «Тамань».

«Строители Крымского моста приступили к очередному этапу сооружения пролетов в акватории. На морском участке у западной оконечности Тузлинской косы выполняется установка пролетного строения на морские опоры методом поперечной надвижки с рабочего моста №1», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили. что пролет, вес которого более 200 тонн собрали из заводских блоков на суше на стенде. После этого на конструкцию перевезли на рабочий мост, где оборудованы специальные выкаточные пути.

«Поперечная надвижка используется на этом участке, так как все пролеты между косой и островом Тузла монтируются на одном уровне – около 4 метров. На участках от острова Тузла к фарватеру, где мост начинает подъем до 35 метров, используется метод продольной надвижки», – добавили в пресс-службе «Упрдор «Тамань» .

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.