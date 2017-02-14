В Белогорском районе Крыма установили карантин по африканской чуме свиней

На территории Белогорского района возле села Алексеевка установили карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующий указ 14 февраля подписал российский глава Крыма Сергей Аксенов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на ограниченной территории – местах обнаружения трупов свиней в Белогорском районе Республики Крым, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)», – говорится тексте указа.

В середине января в Советском районе Крыма заявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы у свиней. Запрещалось посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на этих территориях; перемещение и перегруппировку животных, их убой, а также реализацию животных, продуктов их убоя и кормов.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием чумы свиней на полуострове готовится передел рынка.