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В День вывода войск из Афганистана в Севастополе провели квест-игру

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Ко Дню вывода советских войск из Афганистана в Севастополе организовали квест-игру. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Организаторами мероприятия выступили Центр военно-патриотического образования молодежи и ветераны войны в Афганистане.

По информации организаторов, основной задачей игры было развитие креативного мышления и творческих способностей ,познавательного интереса к истории и привлечение к активным формам обучения и досуга.

Перед началом квеста возложили цветы к мемориалу памяти погибших в афганской войне.

Мемориал памяти погибшим в Афганской войне в Севастополе

Мемориал памяти погибшим в Афганской войне в Севастополе

В игре участвовали несколько команд старшеклассников. Они должны были обнаружить и обезвредить условного противника, найти пакет с шифровкой о штабе противника, метнуть учебную гранату, собрать автомат и преодолеть небольшую полосу препятствий.

Организаторы проверяли знания участников по истории афганской войны. На картинках школьники определяли «оружие, находящееся на вооружении советских войск в период войны в Афганистане». Из Севастополя на эту войну отправили более шестисот призывников.

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