Абитуриенты из Крыма могут получить квоту на поступление в херсонские вузы

Народные депутаты Украины от Херсонской области подготовили законопроект, согласно которому абитуриенты из Крыма смогут получить квоту на вступление в херсонские вузы без прохождения внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает издание Kherson.net.ua.

В издании отмечают, что согласно документу, в вузах будет предусмотрена одна тысяча мест для крымчан.

«Предполагается, что квота будет распространяться на вузы не только наши, а всего юга – Херсона, Одессы, Запорожья и Николаева», – отмечают в издании.

Документ планируют вынести на рассмотрение Верховной рады на следующей неделе.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).