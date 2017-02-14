Водители фур в порту «Кавказ» ожидают переправы в Крым около трех суток

Водители грузовых автомобилей в порту «Кавказ» ожидают переправу в Крым 69 часов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора Керченской переправы – ООО «Морская дирекция».

В пресс-службе отмечают, что со стороны порта «Кавказ» скопилось 626 грузовых и 135 легковых автомобилей. В то же время со стороны порта «Крым» отправки ожидают 194 грузовых и 45 легковых автомобилей.

Накануне из-за обледенения пролива на керченской паромной переправе скопились около 700 автомобилей.

Сообщалось, что в ближайшие дни Керченская паромная переправа может остановить свою работу из-за надвигающегося шторма.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.