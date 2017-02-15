Радио Крым.Реалии: Приключения британских ученых в Крыму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о визите в Крым британских ученых. По сообщению подконтрольных России властей Крыма, британские ученые приехали на полуостров с планами начать раскопки в местах сражений времен Крымской войны. Что планируют искать британские ученые? Имеют ли они право на проведение археологических раскопок?

На эти вопросы ответят кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелина Кравченко, заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур и историк, кандидат философских наук Александр Маслак. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.