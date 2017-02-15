Заявление Белого дома по поводу возвращения Россией Крыма может быть связано с желанием администрации «приглушить» недовольство американского истеблишмента президентом Дональдом Трампом из-за его якобы пророссийской позиции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Озеров, сообщают «РИА Новости».

«Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте», – заявил Озеров.

По его словам, требование вернуть Украине Крым является «таким же невозможным, как если бы Россия потребовала от США вернуть ей Аляску».

Накануне официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.