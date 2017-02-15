Полозов: мое участие в «деле Умерова» еще не исключено

Адвокат Николай Полозов заявил, что его участие в суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в качестве адвоката пока не исключено. Об этом Полозов рассказал в комментарии Громадському радіо.

«Мое участие еще полностью не исключено. Есть возможность обжаловать принятые в Крыму решения в российской национальной юрисдикции. Кроме того, прохождение апелляционной инстанции предоставило процессуальную возможность обращения в Европейский суд по правам человека», – заявил Полозов.

Накануне Ильми Умеров заявил, что отстранение Полозова от дела повлияет на ход судебного заседания.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ России Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».