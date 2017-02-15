Москва возмущена присуждением приза World Press Photo за снимок убийства посла России

Российское посольство в Анкаре выразило возмущение относительно награждения премией World Press Photo фотографа Бурхана Озбилиджи за снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В российском посольстве назвали решение жюри конкурса «деморализаторским», что показывает «полную деградацию этики и моральных ценностей». В заявлении посольства также говорится, что снимки фотографа Associated Press являются «неприемлемой пропагандой ужаса и террора».

Главный приз конкурса World Press Photo получил фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Российского посла 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре убил сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтинташ. Полиция застрелила нападавшего.