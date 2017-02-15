Во время московского «Марша Бориса Немцова» планируют выступить против репрессий в Крыму

В Москве 26 февраля во время «Марша Бориса Немцова» активисты планируют выступить в поддержку политзаключенных украинцев в России и против репрессий в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Мы пойдем своей колонной в поддержку украинских политзаключенных в России и против репрессий в Крыму! Это будет самым массовым выступлением в защиту крымских татар в Москве. Напомню также, что 26 февраля - это годовщина событий в Симферополе в 14-ом, в результате которых, на скамье подсудимых сейчас находятся активисты крымскотатарского национального движения во главе с Ахтемом Чийгозом», – написал Фейгин.

Он также добавил, что целью акции будет призыв активистов к прекращению политических репрессий против украинцев и крымских татар.

Марши памяти Бориса Немцова помимо Москвы планируют провести в российском Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц». Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».