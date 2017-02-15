В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму 15 февраля в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС полуострова.

«В связи с прохождением холодного фронта 15 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности в связи с сильным ветром и быть осторожными во время пребывания на улице.