Керченская переправа осуществляет работу по фактической погоде – «Морская дирекция»

В связи с ухудшением погодных условий 15 февраля Керченская паромная переправа осуществляет свою работу по фактической погоде. Об этом сообщает оператор ООО «Морская дирекция».

Также сообщается, что со стороны Крыма в очереди 10 легковых и 290 грузовых автомобилей. Перевозчик просит воздержаться от поездок через переправу до улучшения погоды.

Ранее в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля на территории полуострова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.