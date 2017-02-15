В Крым не пропустили около 190 кг продуктов и чучело фазана

За прошлую неделю инспекторы крымского отдела ветеринарного надзора не пропустили на аннексированный полуостров около 190 кг продуктов, восемь собак, одного кота и чучело фазана. Об этом сообщила пресс-служба российского Россельхознадзора Крыма.

«Товары общим весом 191,4 кг были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 80,7 кг мяса птицы, 45,8 кг сала, 35 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 4,8 кг свинины, 6,9 кг крольчатины, 1,4 кг рыбной продукции и морепродуктов, 11,4 кг говядины, 5,4 кг продукции пчеловодства и мёда, 37 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 8 собак, 1 кота без ветеринарных сопроводительных документов, а также чучело фазана кустарного производства», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что товары были возвращены на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.