Восемь сел Крыма остались без энергоснабжения из-за непогоды – «Крымэнерго»

Восемь крымских сел 15 февраля остались без электроснабжения из-за ухудшения погодных условий на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

«Причиной аварий стал сильный ветер. Ухудшение погоды с вечера 14 февраля сказалось на энергообеспечении жителей Красногвардейского, Симферопольского, Ленинского, Черноморского, Бахчисарайского, Первомайского районов Крыма. По состоянию на 8:00 нарушено энергоснабжение в 8 населенных пунктах Крыма, из них в 1 – частично: Черноморский район – села Снежное, Красноярское (частично); Белогорский район – села Сенное, Дивное, Некрасовка, Пролом; Первомайский район – села Снегиревка, Мельничное», - говорится в сообщении предприятия.

Ранее в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля на территории полуострова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.