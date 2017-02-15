У Порошенко положительно оценили заявление Трампа по Крыму

В Администрации президента Украины положительно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

«Хорошее заявление спикера Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», – написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

Накануне советник Трампа подал в отставку из-за контактов с Россией.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.