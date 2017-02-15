Правозащитники открыли общественную приемную для крымчан в Херсоне

С февраля 2017 года в Херсоне начала работу общественная приемная Украинского Хельсинского Союза по правам человека (УХСПЧ) по делам Крыма и внутренне перемещенных лиц.

«Приемная в Херсоне является более доступной для жителей Крыма, следовательно обратиться за правовой помощью станет проще. Мы защищаем права лиц, пострадавших вследствие временной оккупации и вынужденного перемещения», – говорится на странице в Facebook общественной приемной УХСПЧ.

В ноябре 2016 года активисты «гражданской блокады» Крыма приступили к обустройству общественной приемной для оказания правовой помощи крымчанам на админгранице с материковой Украиной.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».