Проведение совместных британско-российских археологических раскопок на территории аннексированного Крыма пойдет на руку обеим сторонам: британцы получат доступ к местам времен Крымской войны 1853-1856 годов, а подконтрольные Кремлю власти полуострова используют этот визит как попытку признания легитимности аннексии Крыма. Об этом в утреннем эфире Радио Крым Реалии сообщил историк, кандидат философских наук Александр Маслак.

«Со стороны российских властей в Крыму есть интерес «попиариться» и получить очередное подтверждение вроде бы легитимности пребывания русских оккупационных властей в Крыму. Соответственно, они могут пойти на какие-то уступки», – сказал он.

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Российские власти Крыма сообщили о приезде на полуостров английских ученых из Бристольского университета, в том числе археолога из Британии Нила Фолкнера. Речь идет о проведении совместных археологических раскопок, издании книг и журналов соответствующего направления и организацию молодежных археологических лагерей для студентов из Великобритании и России. Британские ученые заявили, что готовы приступить к раскопкам в Крыму весной 2018 года.

Накануне стало известно, что учены из Великобритании, которые планируют провести раскопки в Крыму, не являются сотрудниками Бристольского университета.

В Министерстве культуры Украины обратились в отечественный МИД с просьбой направить ноты протеста в Москву и Лондон в связи с намерением провести совместные археологические исследования в аннексированном Крыму, посвященные Крымской войне. В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.