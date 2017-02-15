Взрыв газа в Крыму, погибла пенсионерка

В поселке ГРЭС возле Симферополя в результате «хлопка и последующего возгорания» в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пожилая женщина. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«По прибытии огнеборцев к месту происшествия выяснилось, что в результате хлопка пострадало три человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Огнеборцы провели ликвидацию возгорания площадью 4 кв.м., а также вынесли из помещения одного из пострадавших, мужчину пожилого возраста. Еще один пострадавший, 1970 года рождения, самостоятельно покинул помещение. Других жертв и пострадавших в соседних квартирах нет», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на месте работают специалисты-взрывотехники, которые выясняют причину чрезвычайного происшествия. По предварительной информации предприятия «Крымгазсети» нарушений правил эксплуатации бытовых газовых приборов или утечки газа не выявлено..

