В Кремле заявили, что продолжат «терпеливо» объяснять США причину аннексии Крыма и не намерены обсуждать его возвращения Украине. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Что касается Крыма, вы знаете, что президент России весьма терпеливо и достаточно последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать частью России», – заявил Песков.

Кроме этого, Песков заявил, что Россия, будучи «гарантом» Минского процесса вместе с партнерами в Берлине и Париже, намерена «приложить максимум усилий для деэскалации конфликта и поиска политического решения».

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема будет обсуждаться, потому что она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем, что контакты налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию американским партнерам», – заявил он.

Ранее представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва отвергает возможность возвращения Крыма Украине.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

Накануне советник Трампа подал в отставку из-за контактов с Россией.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.