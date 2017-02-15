Следствие по «делу Чийгоза» фабриковали, не думая о последствиях – Полозов

Следствие по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза фабриковали «на коленке», не заботясь о последствиях. Об этом 15 февраля в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Полозов отметил, что в суде продолжается исследование вещественных доказательств, прокурор представляет видео записи, изъятые у свидетеля Вилиева.

«Отсмотрели около 20 видеороликов, продолжительностью от нескольких секунд, до нескольких минут. Ни на одном из роликов мы не видели Ахтема Чийгоза или свидетеля Ильваза Умерова», – заявил Полозов.

По информации адвоката, во время исследования видеозаписей, «в левой части двора увидели четкую провокацию: сначала из рядов ополченцев начали показывать неприличные жесты, а потом «ополченцы» начали выдавливать проукраинских митингующих за пределы двора».

Полозов говорит, что «это свидетельствует о том, что «ополченцы», казаки, те люди, которых привел Аксенов, задолго до начала митинга преследовали цель совершать правонарушения, в отношении проукраинских митингующих».

«Во-вторых, следствие расследовало инцидент однобоко, никто не стремился восстановить истину. Выбрали просто конкретного человека (Ахтема Чийгоза – КР) и абсолютно немотивированно предъявили эти обвинения. Следствие не удосужилось убрать компроментирующие материалы. Это свидетельствует о низком качестве следствия. «Фабриковали на коленке» это дело, не заботясь о последствиях», – отметил Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.