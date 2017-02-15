Трамп и Путин не обсуждали тему Крыма во время телефонного разговора – Песков

В Кремле уверяют, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не обсуждали тему Крыму в ходе телефонного разговора. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Нет, не поднимался», – сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что исчерпывающая информация о телефонном разговоре уже была приведена.

«Мы сказали все, что хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули», – заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль продолжит «терпеливо» объяснять США причину аннексии Крыма и не намерен обсуждать его возвращения Украине.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.