«Левада-центр»: 46% россиян симпатизируют Сталину

Число россиян, симпатизирующих Иосифу Сталину достигло максимума за последние 16 лет, свидетельствуют данные опроса российского «Левада-центра».

Согласно опросу, проведенному в январе, с «восторгом», «уважением» или «симпатией» к Сталину относятся 46 процентов респондентов. В марте 2016 таких было 37 процентов.

Как свидетельствует опрос, россияне начали также лучше относиться к Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Количество сторонников Брежнева увеличилось за 11 лет с 39 до 47 процентов, а нынешнего президента России Путина – с 76 до 83 процентов.

Согласно опросу, больше всего не любят россияне таких государственных деятелей: Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Никиту Хрущева.

Накануне были опубликованы данные «Левада-центра», согласно которым почти треть россиян считает, что жизнь в России при Путине стала лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Еще 29 процентов опрошенных назвали идеальным историческим периодом эпоху Брежнева.