В Крыму сообщили о задержании бывшего вице-премьера по подозрению в получении взятки

В российском Следкоме Крыма сообщают о задержании бывшего вице-премьера полуострова по подозрению в получении взятка в размере 27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта», – сообщает ведомство.

По информации Интерфакс-Россия, речь идет об Олеге Казурине.

Сообщается, что экс-вице-премьеру инкриминируется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

В пресс-службе отмечают, что ранее крымским Следкомом по материалам оперативных сотрудников ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении посредника, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.