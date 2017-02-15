Поклонская утверждает, что к ней с жалобами обращаются тысячи избирателей

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила 15 февраля, что с начала работы в российском парламенте к ней поступило около двух тысяч обращений от избирателей, что «в разы больше стандартных показателей коллег и соответствует показателям глав парламентских фракций». Об этом сообщают «РИА Новости Крым».

Поклонская отметила, что основная часть поступающих обращений касается работы правоохранительной системы, но в работу правоохранительных и судебных структур она вмешиваться не может. При этом, по лсовам Поклонской, ей «удалось добиться результатов по ряду других обращений».



«Например, после нескольких запросов, касающихся качества реконструкции центра Симферополя, были выявлены довольно серьезные нарушения. Из последних случаев: удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту подлога документов при строительстве газопровода в селе Воробьево Сакского района», –уточнила Поклонская.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября по смешанной системе. Центризбирком России утвердил итоги выборов в Госдуму 23 сентября. «Единая Россия» получила в общей сложности 343 мандата. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада.

Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.