США осуждают проведение референдума по изменению названия Южной Осетии

Посольство США в Грузии осудило планы сепаратистских властей Южной Осетии провести референдум по вопросу предлагаемого изменения названия региона, поддерживаемого Россией. Вместе с президентскими выборами 9 апреля, сепаратисты, контролирующие Южную Осетию, планируют провести референдум по предложению переименовать регион с «республики Южная Осетия» в «государство Алания».

В заявлении на своем веб-сайте 14 февраля посольство США в Тбилиси сообщило, что Соединенные Штаты не признают результаты «незаконного» референдума, проведенного «без явного согласия» грузинского правительства. По оценке американской дипломатии, «такие провокационные действия подрывают доверие и Женевские международные переговоры», которые действуют, чтобы ослабить напряженность, которая сохраняется после вторжения российских войск в Грузию в 2008году.

Лидер сепаратистов Южной Осетии Леонид Тибилов подписал 6 февраля указ о проведении референдума.

Грузия считает, что предложенное название является провокационным, потому что перекликается с названием соседнего российского региона, который также населенный преимущественно этническими осетинами и называется республика Северная Осетия-Алания, и может привести к предложениям объединить два региона.

Ранее Тибилов воздерживался от проведения референдума об объединении Южной Осетии и Северной Осетии, идеи, которую он вынашивал несколько лет назад. Россия признала независимость Южной Осетии и другого сепаратистского региона, Абхазии, после войны 2008 года, и сохранила там тысячи военнослужащих.