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Новости

В Крыму проводят проверку по факту смерти пенсионерки из-за взрыва в многоэтажном доме

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Российское управление Следкома Крыма проводит проверку по факту смерти пожилой женщины, которая погибла в результате взрыва в многоквартирном доме поселка ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ранее в поселке ГРЭС возле Симферополя в результате «хлопка и последующего возгорания» в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пожилая женщина еще двое мужчин были доставлены в больницу.


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