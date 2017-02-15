В Крыму проводят проверку по факту смерти пенсионерки из-за взрыва в многоэтажном доме

Российское управление Следкома Крыма проводит проверку по факту смерти пожилой женщины, которая погибла в результате взрыва в многоквартирном доме поселка ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ранее в поселке ГРЭС возле Симферополя в результате «хлопка и последующего возгорания» в квартире пятиэтажного жилого дома погибла пожилая женщина еще двое мужчин были доставлены в больницу.



