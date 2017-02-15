В Севастополе задержали чиновника по подозрению в мошенничестве

В Севастополе сообщают о задержании местного чиновника, которого подозревают в мошенничестве. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе управления российского МВД в Севастополе.

В ведомстве отметили, что «в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили, что должностное лицо одного из подразделений администрации Севастополя совместно с двумя жителями города предоставили предпринимателю, который принимал участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов, ложные сведения»

«Они сообщили, что чиновник за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов может решить вопрос о размещении торгового объекта на территории Ленинского района. Предприниматель не подозревая, что в компетенцию должностного лица не входит решение данного вопроса, передал требуемую сумму. Действия злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленники арестованы.