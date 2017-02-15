Аксенов: признаки преступления по Казурину обнаружили в прошлом году

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что признаки совершения преступления бывшим вице-премьером полуострова Олегом Казуриным обнаружили в ноябре прошлого года. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Господин Казурин был уволен в конце прошлого года за невыполнение государственных задач, своих служебных обязанностей. При этом, в ноябре мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Антикоррупционному комитету было поручено провести проверку ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре было передано в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. По результатам проверки этих материалов задержание произошло вчера», – подытожил Аксенов.

15 февраля в российском управлении Следкома по Крыму сообщили о задержании бывшего вице-премьера полуострова по подозрению в получении взятка в размере 27 млн рублей.

Экс-вице-премьеру инкриминируют совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

В начале февраля севастопольского чиновника приговорили к шести годам колонии якобы за взятку при ремонте Фиолентовского шоссе.

В Феодосии 25 января задержали за взятку начальника управления городского хозяйства и природопользования подконтрольной Кремлю администрации города.