Трамп: Крым аннексировали при Обаме, был ли он «мягким» к России?

Россия аннексировала Крым, когда президентом США был Барак Обама, заявил действующий американский президент Дональд Трамп в Твиттере 15 февраля.

В связи с этим Трамп задал вопрос, был ли Обама слишком мягким по отношению к России.

«Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким к России?» – говорится в сообщении американского президента.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

В Администрации президента Украины положительно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

15 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не обсуждали тему Крыма в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».