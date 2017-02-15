В ГПУ анонсируют сотни новых уголовных дел по крымским силовикам

Количество уголовных дел, которые расследуют в Украине по факту госизмены со стороны крымских судей и прокуроров, исчисляется сотнями, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на пресс-конференции в Киеве 15 февраля. По его словам, сотни таких уголовных дел начнут расследовать в Украине и в 2017 году.

«Поданы в суд 594 ходатайств для предоставления разрешений на проведение досудебного расследования заочно, касательно предателей – 328 дел судей и 266 прокуроров Крыма и города Севастополя. Дела работников полиции, пограничников и представителей других государственных институций, которые предали украинскую присягу будут рассматриваться в судах в этом году», – отметил Луценко

Он напомнил, что в судах уже удовлетворили 390 ходатайств, касательно 322 судей и 68 прокуроров Крыма и Севастополя, в суд направили 18 обвинительных актов.

Луценко также отметил, что на данный момент, согласно украинскому законодательству, подобные дела могут рассматривать лишь в Печерском суде Киева, но в ГПУ хотят увеличить количество таких судов.

«Мы будем просить о решении законодателей, чтобы можно было распределить дела по Украине, для скорейшего получения результатов», – сказал генпрокурор Украины.

После российской аннексии Крыма часть крымских судей, прокуроров и других представителей украинского государства перешли на службу в подконтрольные России местные органы. Согласно законодательству Украины, их действия могут расцениваться как государственная измена.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».