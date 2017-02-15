Пять крымских сел остаются без света – «Крымэнерго»

В Джанкойском районе Крыма из-за непогоды пять сел остаются без электричества. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

«Остается нарушенным энергоснабжение пяти сел Джанкойского района: Яснополянское, Володино, Рюмшино, Целинное и Томашовка», – отметили в пресс-службе.

В «Крымэнерго» добавили, что в восстановительных работах в Джанкойском районе задействованы четыре бригады, в том числе специалисты Симферопольских высоковольтных электрических сетей.

Утром 15 февраля сообщалось, что восемь крымских сел остались без электроснабжения из-за ухудшения погодных условий на территории полуострова.

В связи с прохождением холодного фронта 15 февраля на территории полуострова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.