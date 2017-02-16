Жители Керчи массово жалуются на самые высокие в Крыму тарифы на отопление

Российские власти Керчи признали, что городские тарифы на отопление являются самыми высокими в Крыму. Соответствующее сообщение 15 февраля на своей странице в Фейсбуке опубликовал подконтрольный Кремлю глава Керчи Владимир Подлипенцев. Он добавил, что керчане постоянно пишут жалобы по этому поводу.

«Ежедневно в администрацию приходят письма с жалобами на высокие тарифы на теплоноситель, подаваемый КБ ТЭЦ. Людей волнует то, что сейчас тарифы КБ ТЭЦ самые высокие в Крыму. В этом полностью поддерживаю высказывающихся общественников», – написал Подлипенцев.

Он утверждает, что для уменьшения тарифов в будущем, в городе представили проект оптимизации схемы теплоснабжения Керчи.

«Реализация проекта рассчитана на 3-3,5 года. Он предусматривает модернизацию КБ ТЭЦ, строительство ТЭЦ «Новой» и «Магистральной». С помощью этих мероприятий «КрымТЭЦ» планирует увеличить количество потребителей и как следствие в будущем уменьшить тарифы на тепло», – добавил Подлипенцев.

В аннексированном Крыму растут тарифы на коммунальные услуги. С 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг на 10-15%. В начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло- и газоснабжение. При этом чиновники говорят, что цены на крымский газ – в два раза ниже обоснованных.

В подконтрольном Кремлю комитете по ценам и тарифам Крыма заявили, что тарифы на воду и отопление полуострова остаются дотационными.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает «необходимостью» повышения тарифов ЖКХ до «экономически обоснованного уровня». Об этом Аксенов сообщил 31 января 2017 года.