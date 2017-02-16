Евпаторийского активиста прокуратура просит объяснить его «антироссийские» публикации в интернете

Российская прокуратура в Евпатории требует от активиста Евгения Каракашева дать объяснение, касательно «размещения антироссийской(ских) публикаций в интернете», об этом активист сообщил в социальной сети. Крым.Реалии он пояснил, что, по его мнению, обращения российских правоохранителей связаны с его деятельностью в Крыму.

«До этого мы проводили пикет в поддержку политзаключенных анархистов и антифашистов, которые сидят в российских тюрьмах. Это было летом, мы пикетировали здание ФСБ в Симферополе. После этого одного из евпаторийских активистов схватили на улице, доставили в ОВД, угрожали ему. Мы решили провести акцию в поддержку Сергея. Подали заявку о проведении пикета под отделением МВД Евпатории, нам отказали и акцию мы не провели. После, где-то в декабре, меня вызывали в прокуратуру, требовали написать объяснительную по поводу подачи этой заявки на проведение пикета», – рассказал активист.

В том момент Каракашев отказался давать пояснения со ссылкой на статью 51 конституции России, что позволяет не свидетельствовать против себя.

Активист сообщил, что на данный момент ему неизвестно какие именно «антироссийские публикации» просит пояснить городская прокуратура, отправиться на встречу со следователем готов, однако пока время и дата беседы ему не известны.

Группа левых активистов пыталась 2 июля 2016 года провести акцию в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко возле здания крымского главка ФСБ. Активисты развернули там транспаранты с надписями: «Верните Тундру в Крым!», «Рашка, а Сашка выйдет?» и другими. Простоять там им удалось всего несколько минут, после чего к активистам подошли представители местной полиции и заставили свернуть плакаты.

В сентябре подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя назначил активисту этой же группы Алексею Шестаковичу штраф в размере одна тысяча рублей за экстремистский пост в соцсети ВКонтакте, якобы написанный им в 2010 году.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.