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Новости

Париж предостерегает Россию от вмешательства в президентскую кампанию во Франции

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро

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Во Франции заявляют, что не примут вмешательства России или любой другой страны в президентскую кампанию. Об этом 15 февраля заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

«Мы не примем какого-либо вмешательства в наш предвыборный процесс ни от России, ни от другой страны», – заявил Эро в парламенте.

По его словам, в случае необходимости Париж сможет ввести «ответные действия».

Заявление Жан-Марка Эро прозвучало после того, как соратник проевропейского кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона обвинил Москву в кибератаке на электронную почту штаба.

Генеральный секретарь партии «En Marche!» Ришар Ферран заявил, что кандидат этой партии на выборах президента Франции Эмманюэль Макрона является мишенью российских средств информации и интернет-атак. Эти действия Москвы преследуют цель помочь предвыборным кампаниям приверженных России кандидатов, считают в партии Макрона.

Ферран, который сказал, что Москва благосклонна к лидеру ультраправых Марин Ле Пен и правоцентристского кандидата Франсуа Фийона, призвал правительство принять меры, чтобы гарантировать отсутствие «иностранного вмешательства» в выборы.

Проводя параллель с США, где спецслужбы заявили о вмешательстве Кремля в президентские выборы, Ришар Ферран сказал: «Американцы увидели это, но слишком поздно».

В Кремле отрицают эти обвинения.

В России ранее также отвергали обвинения со стороны США об использовании Москвой кибератак и других методов для вмешательства в американские выборы 2016 года.

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