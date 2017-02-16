«Крымэнерго» сообщает о восстановлении электроснабжения в ранее обесточенных селах

К вечеру 15 февраля восстановлено электроснабжение ранее обесточенных сел Джанкойского района: Целинное, Томашовка, Яснополянское, Володино, Рюмшино. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

«Больше всего времени занял поиск повреждения на линии 35 кВ протяженностью 22,5 км. Причиной обесточивания запитанных от нее сел Джанкойского района стал поврежденный сильным ветром изолятор», – говорится в сообщении.

По информации предприятия, в следствии штормовой погоды возможны новые повреждения на линии электропередач.

Утром 15 февраля сообщалось, что восемь крымских сел остались без электроснабжения из-за ухудшения погодных условий на территории полуострова.

В связи с прохождением холодного фронта 15 февраля на территории полуострова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.