На Керченской переправе увеличивается очередь скопившихся грузовиков – «Морская дирекция»

На Керченской переправе со стороны Крыма погрузки на паром ожидают 276 грузовиков, а со стороны соседней России, в порту «Кавказ» – 878. Об этом сообщает оператор переправы ООО «Морская дирекция».

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде. Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий», – говорится в сообщении компании.

В «Морской дирекции» отмечают, что водители легковых машин и автобусов проезжают на паром без ожидания, сложная ситуация возникла именно с отправкой грузовиков.

Накануне сообщалось, что в ближайшие дни Керченская паромная переправа может остановить свою работу из-за надвигающегося шторма.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.