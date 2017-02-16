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В Евпатории планируют провести праздник «Широкая Масленица»

Архивное фото: празднование «Широкой Масленицы» в Симферополе, 2016 год

Архивное фото: празднование «Широкой Масленицы» в Симферополе, 2016 год

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В Евпатории 26 февраля планируют проводить празднования «Широкой Масленицы». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.
Мероприятия пройдут на Театральной площади. Начало в 11:30.

В пресс-службе рассказывают, что в рамках празднований запланировано проведение конкурса «Ох, ты, теща, друг родной», в котором более 10 команд со всего Крыма будут соревноваться за звание лучших тещи и зятя.

«Также запланированы выступления вокальных коллективов, перфоманс театра живых статуй, прочее. Будут работать ярмарочные ряды», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что празднования «Широкой Масленицы» также планируют проводить в Симферополе 26 февраля. А в Ялте Масленичные гуляния продлятся два дня – с 25 по 26 февраля.

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