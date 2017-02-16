Новым советником президента США по нацбезопасности может стать Роберт Гарвард – СМИ

Западные СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома 15 февраля сообщили, что новым советником президента США по национальной безопасности может стать вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард. Как передает Reuters, Associated Press, на этой должности Гарвард может изменить Майкла Флинна, который подал в отставку.

Сообщается, что Гарвард является бывшим заместителем главы Центрального командования США. Он сделал карьеру в Совете национальной безопасности под руководством бывшего президента-республиканца Джорджа Буша – отвечал за сектор борьбы с терроризмом. Он также имеет опыт боевых действий в составе команд военно-морского флота. Гарвард служил в Ираке и Афганистане.

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн пошел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждения во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам (в декабре 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.

Лидеры Конгресса заявили, что проведут расследование по поводу контактов между Россией и главными помощниками президента США Дональда Трампа Майкла Флинна в период до его вступления в должность.

Потеря советника по национальной безопасности вскоре после вступления в должность является осложнением для нового президента США, который сделал нацбезопасность своим главным приоритетом.

Белый дом после отставки Флинна назвал генерала в отставке Кита Келлога исполняющим обязанности советника по вопросам безопасности.