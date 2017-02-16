Силовики обещают вернуть ранее изъятую технику у крымских адвокатов Курбединова и Семедляева

Следователь российского Центра по противодействию экстремизму в Крыму пообещал вернуть изъятую из офиса технику у крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева. Ранее запланированный допрос адвокатов не состоится. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Опрос Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова сегодня не состоится. Следователь Центра Э предупредил, что собирается расспросить про изъятую из офиса технику и вернуть её. Завтра», – написал Наумлюк.

Накануне сообщалось, что Эмилю Курбединову и Эдему Семедляеву 15 февраля пришли повестки из российского Центра по противодействию экстремизму в Крыму. У адвокатов не было информации, по какому именно делу их вызывали в «Центр Э».

26 января российские силовики провели обыск в офисе адвокатов и в квартире Эмиля Курбединова. В ходе обысков была изъята вся техника.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.